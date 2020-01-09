«ناعسة» و«فانوس رمضان» أول عروض 2020 بثقافة مطروح

افتتح فرع ثقافة مطروح العام الجديد 2020 بعرض مسرحى بعنوان "ناعسة" للفرقة القومية بمطروح بالإضافة إلى حفل لتوقيع ديوان شعر بعنوان "فانوس رمضان" وذلك فى إطار تنشيط الحركة الثقافية والاهتمام بالمواهب الفنية والثقافية بالمحافظة.



وقال محمد حمدى مدير عام فرع ثقافة مطروح إنه تم افتتاح العروض الفنية لعام 2020 بعرض الفرقة القومية بمطروح لمسرحية "ناعسة"، تأليف شاذلي فرح، وسينوجرافيا لداليا صالح فرح، وإخراج أشرف النوبي مشيرا الى أن العرض مستمر يوميا ولمدة 10 أيام من 8 الى 17 يناير الجارى على مسرح قصر ثقافة مطروح في الثامنة مساءً.



وأضاف: أنه تتم متابعة ودعم المواهب الفنية والثقافية بالمحافظة خاصة في مجال الشعر حيث تمت إقامة حفل لتوقيع ديوان "فانوس رمضان" للشاعر مختار عوض.



ووجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بضرورة تكثيف الحركة الثقافية بالمحافظة بما يستوعب المواهب الفنية والثقافية ويثرى الحياة الثقافية بمطروح مع ما تتمتع به من عادات وتقاليد ومواهب أدبية تحتاج الى مزيد من الاهتمام والرعاية مع تقديم كافة الدعم.