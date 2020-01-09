الصين: تقرير الكونجرس الأمريكى عن «حقوق الإنسان» غير موضوعى

رفضت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الخميس، تقرير الكونجرس الأمريكي، الذى أفاد بوجود انتهاكات حقوق الإنسان.



وقالت قنغ شوانغ، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن تقرير الكونجرس الأمريكي الذي دعا إلى فرض عقوبات على بكين بسبب انتهاكات حقوق الإنسان ليس موضوعيًا ولا يعتد به.



وقال قنغ شوانغ في إفادة يومية في بكين إن الولايات المتحدة يتعين عليها أن تدقق في وضع حقوق الإنسان لديها وأن تتوقف عن تشويه صورة الصين.