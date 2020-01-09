البورصة تربح 109 نقاط بمستهل آخر جلسات الأسبوع

واصلت أسهم ومؤشرات البورصة ارتفاعها لدى مستهل تعاملات اليوم الخميس، آخر تعاملات الأسبوع، بدعم من عمليات الشراء الاستباقية على خلفية الصعود الكبير لأسواق المال العالمية والعربية، بعد انتهاء موجة التراجعات الكبرى خلال الايام الماضية.



ربح المؤشر الرئيسي للسوق "اى جى اكس30" نحو 109 نقطة، بما نسبته 81. 0 % ليصل إلى مستوى 13651 نقطة، كما زاد المؤشر الثانوى "اى جى اكس70" بنسبة 76. 0 %، تعادل 4.24 نقطة ليسجل مستوى 514 نقطة، وسط تداولات نشطة بلغت قيمتها نحو 32.7 مليون جنيه، وذلك بالتعامل على حوالي 10.8 مليون ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ نحو 1.4 ألف صفقة شراء وبيع.