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اقتصاد

10 قطاعات تصعد بمؤشرات بورصة الكويت فى المستهل

الخميس 09/يناير/2020 - 10:14 ص
بورصة الكويت
بورصة الكويت
اكرم عمران
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قفزت مؤشرات بورصة الكويت، لدى مستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، مدفوعة بصعود جماعى للقطاعات.

وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 1.17% رابحا 71.330 نقطة، ليصل إلى مستوى 6193.50 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 1.43% رابحا 97.140 نقطة، ليصل إلى مستوى 6896.21 نقطة، وقفز مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.34% رابحًا 16.020 نقطة، ليصل إلى مستوى 4797.72 نقطة.

وجرى التداول بمستهل التعاملات على 119 مليون سهم، بقيمة 36.9 مليون دينار كويتى عبر 4528 صفقة.

وارتفعت 10 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع النفط والغاز بنسبة 3.06%، أعقبه قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.73%، تلاه قطاع الخدمات المالية بنسبة 1.30%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.24%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 1.01%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.94%، فقطاع العقار بنسبة 0.74%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.33%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.13%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.12%.

وجاء سهم "الشركة الكويتية السورية القابضة" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 10%، تلاه شركة نور للاستثمار المالى بنسبة 9.73%، ثم شركة بيت الطاقة القابضة بنسبة 9.52%، فيما تصدر سهم "شركة برقان لحفر الآبار والتجارة والصيانة" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 9.72% ثم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 7.89%، ثم شركة إيفا للفنادق والمنتجعات بنسبة 6.36%.

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