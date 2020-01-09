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سياسي

نقل النواب: الشكاوى الحكومية استطاعت كسب ثقة المواطنين

الخميس 09/يناير/2020 - 10:14 ص
محمد عبد الله زين
محمد عبد الله زين الدين
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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أشاد النائب محمد عبدالله زين الدين، نائب إدكو ووكيل لجنة النقل، بجهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، والدور الذي تقوم به في رصد شكاوى المواطنين والتعامل معها، وتسليط الضوء على أهم احتياجاتهم ومطالبهم.

وأكد النائب أن المنظومة تعكس مستوى الأداء، وجودة الخدمات من خلال تحليل الشكاوى المسجلة على المنظومة، وأهمية التواصل مع المواطنين، والتفاعل مع شكواهم بكل موضوعية.

وأوضح زين الدين أن المنظومة تهدف إلى تيسير سبل تواصل المواطنين مع جميع الجهات الحكومية، وحصولهم على كافة الخدمات بمستوى جيد، بالإضافة إلى سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للارتقاء بمستوى هذه الخدمات والاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين المتعلقة بمستوى إتاحة وجودة هذه الخدمات.

وأشاد النائب بالتفاعل الكبير مع المنظومة من قبل المواطنين في محافظة البحيرة، خاصة أن المنظومة تضمن سرية البيانات والمعلومات المتعلقة بالشكاوى، سواء مضمون الشكوى أو البيانات الخاصة بالمواطن صاحب الشكوى، وتضمن عدم تضرر أي مواطن نتيجة تقدمه بشكوى طالما أنها صحيحة وفقًا للضوابط المعمول بها.

وفي ختام حديثه، أشار النائب إلى حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على الاهتمام بكل مقترح أو شكوى، وتدخل سيادته في حل الكثير من شكاوى المواطنين، بالإضافة إلى وجود تأكيد دائم في مجلس الوزراء على أن يكون هناك تفعيل لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بكافة قطاعات الدولة.

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