برلماني: البورصة السلعية تحمي صغار المزارعين من تقلبات الأسعار

أشاد النائب خالد مشهور، نائب منيا القمح وعضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بموافقة الحكومة على إنشاء البورصة المصرية للسلع، موضحًا أن إنشاء بورصة سلعية للسوق، سيسهم في إيجاد سوق منظمة لتداول السلع القابلة للتخزين، وأن تكون سوقها جاذبة لشريحة أكبر من التجار والمستثمرين على التعامل عليها.



وأوضح أن البورصة السلعية ستساعد على تطوير الشركات الوسيطة ذات العلاقة بالبورصة السلعية، بالإضافة إلى كونها تساعد على إنهاء احتكار أي أشخاص لمنتج أو سلعة معينة، كما تساعد أيضًا على ضبط الأسعار من خلال الوصول للسعر الحقيقي والعادل بين البائع والمشتري لتغطية التكلفة وتحقيق ربح معقول، كما أنها تنظم التعاملات بين البائعين والتجار.



وأضاف أن إنشاء بورصة السلع سيضع مصر على خريطة العالم لتداول السلع، ويحمي صغار المزارعين والمواطنين من تقلبات الأسعار انخفاضًا تارة وارتفاعًا تارة آخرى؛ حيث يخلق إنشاء البورصة السلعية شفافية في التسعير، ويسهم إنشاء البورصة في القدرة على تصدير منتجات صغار المزارعين بعد استخراج شهادة ميلاد للمنتج يتم تداولها في البورصة السلعية، موضحًا أن البورصة السلعية ستسهم في جذب رءوس الأموال الأجنبية، كما أنها ستعمل على زيادة قدرة الدولة على وضع الخطط المناسب لاحتياجاتها من السلع الأساسية التي قد تكون متداولة في السوق المنظم.



وأكد النائب فائدة بورصة السلع للمزارع، موضحًا أنه من خلال وجود سوق منظمة للسلع قد يحفز الزراعة للسلع المتداولة - إذا ما اقترن بالعقود المستقبلية وعقود الخيارات فى سوق آخر- نظرًا لوجود بيانات تفصيلية عن عمليات تداول هذه السلع تمكن المزارع من التخطيط الزراعى، أما على مستوى المخازن، يسهم إنشاء بورصة السلع فى حث المخازن على التطوير نظرًا للرغبة المتوقعة من المشاركة فى هذا السوق كأحد المخازن التى ستوافق عليها شركة البورصة المصرية للسلع، وشدد النائب على ضرورة أن يكون هناك إدارة صحيحة دون عشوائية لنجاح تلك الفكرة وتخفيف المعاناة على كاهل المنتج والمستهلك.