البنوك والاستثمار يصعدان ببورصة البحرين في المستهل

صعد المؤشر العام لسوق البحرين المالى، لدى مستهل تعاملات اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.77%، رابحا 12.21 نقطة ليصل إلى مستوى 1597.53 نقطة، مدفوعا بصعود قطاعات البنوك التجارية والخدمات والاستثمار.



وجرت تداولات على بورصة البحرين بمستهل التعاملات على 804.2 ألف سهم، بقيمة 259.5 ألف دينار.



وقاد الارتفاع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 49.84% مدفوعا بصعود سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 2.16%، ثم قطاع الخدمات بنسبة نمو 1.91% مدفوعا بصعود سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.26%.



كما ارتفع قطاع الاستثمار بنسبة نمو 0.76% مدفوعا بصعود سهم شركة البحرين للتسهيلات التجارية، بنسبة 0.62%، مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 0.46%.



