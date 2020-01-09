بورصة دبي تستهل تعاملات اليوم بمكاسب 1.39%

صعد المؤشر العام لسوق دبى المالى، لدى مستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 1.39% رابحا 38.83 نقطة ليصل إلى مستوى 2752.31 نقطة، مدفوعا بصعود جماعى للقطاعات.



وبلغت أحجام التداول بمستهل تعاملات اليوم 84.6 مليون سهم محققة ما قيمته 81.4 مليون درهم من خلال تنفيذ 1100 صفقة لعدد 28 سهما، وارتفع 23 سهما، وانخفضت 4 أسهم، واستقر سهم واحد.



وارتفعت 7 قطاعات ببورصة دبى، على رأسها قطاعى العقارات والتأمين بنسبة 1.64%، أعقبه قطاع الاستثمار بنسبة 1.56%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 1.29%، ثم قطاع النقل بنسبة 1.25%، ثم قطاع السلع بنسبة 0.96%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.45%.



وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 8.75%، ثم سهم شركة دبى الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين-أمان بنسبة 5.80%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 0.64%، ثم سهم شركة دار التكافل بنسبة 0.54%.