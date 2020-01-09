«رئيس سفاجا» تُحيل رئيس قرية وسكرتير للتحقيق

أحالت هدي المغربي، رئيس مدينة سفاجا، كلًا من رئيس الوحدة المحلية القروية لقرية النصر وسكرتير القرية، إلى التحقيق العاجل من قبل الإدارة العامة للشئون القانونية ومجازاتهما، وذلك لإهمالهما في العمل بسبب تدني مستوي النظافة وعدم الاستماع لشكاوي المواطنين وعدم التواجد بمقر الوحدة أثناء ساعات العمل والتقاعس عن تغطية كابلات الكهرباء ومطابق الصرف الصحي وإهدار مياه الشرب.



جاء ذلك خلال زيارتها لقرية النصر بالكيلو 85 رفقة عدد من القيادات التنفيذية بالمدينة، حيث أبدت رئيس المدينة استيائها الشديد من تدني مستوى النظافة بالقرية وبمقر استراحات الوحدة القروية ووجهت بمتابعة أعمال رفع تجمعات القمامة، وتكثيف الجهود لرفع مستوى النظافة بالأبنية الإدارية.



كما طالبت رئيس القرية بالتحقيق مع الموظفين المسئولين على رفع مخالفات البناء لدار المناسبات التي تم إزالتها مسبقًا ورفع المخلفات.