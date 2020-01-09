البرلمان يستجوب وزيرة الصحة الثلاثاء

يشهد مجلس النواب، الأسبوع المقبل برئاسة الدكتور علي عبدالعال، لأول مرة مناقشة الاستجواب المقدم من النائب محمد الحسيني، لوزيرة الصحة، بشأن تهالك مستشفى بولاق الدكرور العام بمحافظة الجيزة، وضعف الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بنطاق الحي الأمر الذي يتسبب في معاناتهم بحثا عن المستشفيات والمراكز الطبية سواء كانت الحكومية أو الخاصة لتلقي العلاج.



يأتي ذلك وفقًا لجدول أعمال المجلس، بأن تكون الجلسة يوم الثلاثاء المقبل لمناقشة الاستجواب.



وتشهد مناقشة الاستجواب شرح المستجوب استجوابه خلال الجلسة، ثم يعقب عليه من وجه إليه الاستجواب من الجهة التنفيذية «وزيرة الصحة»، وبعد ذلك تبدأ المحاورات حول الموضوع.