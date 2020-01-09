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محافظات

كسر خط غاز فى الغردقة وغلق الطرق جزئيًا

الخميس 09/يناير/2020 - 09:46 ص
صورة من الحدث
صورة من الحدث
كتب - علي عواد
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تمكنت الأجهزة التنفيذية والمعنية بمدينة الغردقة صباح اليوم الخميس، من السيطرة على كسر خط غاز بمدينة الغردقة، كما تم غلق طريق المطار بمدينة الغردقة من الجانبين غلقا جزئيا، وتحويل الطريق إلى شارع المدارس وسط المدينة.

كانت تلقت غرفة عمليات محافظة البحر الأحمر، بلاغًا في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، بكسر خط للغاز، أمام حي جنوب بمنطقة السقالة.

وأكد مصدر بالوحدة المحلية لمدينة الغردقة أنه تم غلق جزئي من شارع المطار، وتحديدا أمام مدرسة رجاك، بسبب كسر في خط غاز طبيعي بالمنطقة المحيطة لمدرسة رجاك، مشيرًا إلى أنه تم إخطار شركة الغاز وغلق المحبس المغذي للخط، وبدء عمليات الإصلاح، موضحا أنه تم تأمين المنطقة المحيطة بالعطل بغلق الشارع من الجانبين أثناء عمليات الإصلاح.

وتابع المصدر أنه تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء لموقع كسر الخط لتأمين المنطقة تحسبا لوقوع أي طوارئ.

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