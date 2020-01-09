بلاغ للرقابة الإدارية يتهم مأمورى ضرائب سابقين بالفساد

تقدم سمير صبري المحامي، ببلاغ عاجل للرقابة الإدارية، للتحقيق مع اثنين من مأموري الضرائب السابقين، اتهمهما بأنهما استقالا من مصلحة الضرائب بعد أن فاحت رائحتهما، وأنهما كانا على اتصال برئيس مصلحة الضرائب المحبوس حاليًا على ذمة قضية رشوة.



وطلب "صبري" اتخاذ الإجراءات القانونية مع كلا من "س. أ" و"ف. ح"، اللذين يتخذان من مكتبهما بشارع الهرم وكرًا لتسهيل الفساد والرشوة داخل مصلحة الضرائب، وسماهما البلاغ ذيول رئيس المصلحة المحبوس حاليًا على ذمة القضية.