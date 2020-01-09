محافظ القليوبية يوجه بإزالة تعديات الأهالي على مركز شباب ببنها

تفقد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، عددا من مراكز شباب قرى المحافظة؛ للوقوف على مدى فاعلية تقديم الأنشطة الرياضية واستغلال المساحات غير المستغلة.



لاحظ المحافظ أثناء الجولة وجود مساحات كبيرة غير مستغلة بمركز الشباب بمركز شباب دملو بمدينة بنها، من بينها قطعة أرض قام عدد من الأهالي بالتعدى بالبناء عليها؛ فوجه بإزالة المباني فورا وأشرف المحافظ على عملية الإزالة.



وطالب المحافظ تعيين حراسة أمنية على الأرض وإخلائها من أنقاض المباني، واتخاذ إجراءات لإنشاء ملعب قانوني بالقرية، واستغلال المساحات الفارغة في إقامة أنشطة يمارسها شباب القرية.



كما تفقد المحافظ مركز شباب ميت الحوفيين مطالبا بالاهتمام بالأنشطة المقدمة بالمركز والمتابعة المستمرة وإيجاد قطعة أرض لإنشاء ملعب عليها نظرا لعدم وجود ملعب.