أمانى الخياط تقاضى «عفيفى» لنشره أخبارًِا كاذبة ضدها

تقدم الدكتور سمير صبري، المحامي بالنقض بصفته وكيلًا عن الإعلامية أماني الخياط، ببلاغ للنائب العام ضد "مصطفى عفيفي" لنشره أخبارا كاذبة مسيئة لها.



ذكرت "الخياط" في بلاغها أنها فوجئت بالمبلغ ضده ينشر منشور على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تحت عنوان "يا ما في الجراب يا حاوي" جاء به عبارات بحق المبلغة تشكل أركان جريمة السب والقذف.



وقال "صبري" إن ما نشره المبلغ ضده بهذا المنشور يشكل أركان جريمة السب والقذف، حيث وصف المبلغة عن طريق محادثة مختلقة من وحي خياله المريض أنها ضد الدولة وتابعة لجماعة الإخوان الإرهابية وجاسوسة للموساد الإسرائيلي..إلخ.



وطالب "صبري" بالتحقيق فيما ورد ببلاغه وإحالة المبلغ ضده للمحاكمة الجنائية العاجلة، وقدم "صبري" حافظة مستندات مؤيدة لبلاغه.