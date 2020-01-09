-
الخميس 09 يناير 2020 الموافق 14 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تقارير: خسائر ضخمة فى حرائق أستراليا

الخميس 09/يناير/2020 - 09:37 ص
حرائق أستراليا
حرائق أستراليا
وكالات
طباعة
نفق أكثر من مليار حيوان جراء حرائق الغابات في أسترالي، المتواصلة منذ شهر سبتمبر الماضي، وذلك وفق آخر التقارير والإحصائيات لجامعة "سيدني".

واستندت الجامعة، في تقريرها، إلى أرقام الصندوق العالمي للحياة البرية حول كثافة الثدييات والطيور والزواحف في ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية.

وقال البروفيسور، كريس ديكمان، إن أكثر من 800 مليون حيوان كانوا ضحايا الحرائق في ولاية نيو ساوث ويلز، وأن العدد الإجمالي للحيوانات التي قتلت في البلاد تجاوز المليار.

استخدم العلماء الذين أجروا الدراسة تقديرات متحفظة، وبالتالي فإن عدد الحيوانات النافقة قد يكون أعلى بكثير.

وقدر علماء البيئة الأسبوع الماضي، أن 480 مليونا من الثدييات والطيور والزواحف قد ماتت في الحرائق بأستراليا، مشيرين إلى أن هذا الرقم مرشح للارتفاع.

واندلعت حرائق الغابات في أستراليا، بعد ارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات قياسية، وبعد شهور متواصلة من الجفاف الشديد.

وتعاني ولاية نيو ساوث ويلز من أسوأ وضع في هذه الحرائق، إذ أتت الحرائق على 5 ملايين هكتار، ودمرت أكثر من 1300 منزل، وأجبرت الآلاف على النزوح من أماكن سكناهم.

موضوعات متعلقة

منذ ساعة و 15 دقيقة

استقرار سعر صرف الدولار اليوم

منذ حوالي 10 ساعات

الوفاق الليبية تتراجع وتعلن ترحيبها باستئناف الحوار

منذ حوالي 5 ساعات

ولاية فيكتوريا الأسترالية تمدد «حالة الكارثة» قبل حرائق متوقعة

منذ حوالي 6 ساعات

تونس تضبط 19 متسللاً إلى أراضيها قرب الحدود مع ليبيا

الصور

image description

«بوتيك بهية».. باب فرحة جديد لمرضى سرطان الثدي (صور)

image description

الألعاب النارية تضيء سماء الغردقة (صور)

image description

محافظ الأقصر يشارك في الاحتفال بعيد الميلاد المجيد (صور)

image description

احتفالات أسوان بعيد الميلاد المجيد بحضور قيادات المحافظة

image description

محمد رمضان يصل إلى الغردقة لحضور حفل «كاف»

الأكثر قراءة

حريق فى فيلا إيهاب توفيق ووفاة والده

«غير مرغوب فيه».. سر إلغاء فقرة محمد رمضان بحفل الكاف

سر الحكم بإعدام أم كلثوم.. أصدرته هذه الدولة ولم ينفذ

الجيش الليبى يشن غارات على مطار معيتيقة بطرابلس

أيام زمان

لهذه الأسباب.. قاطع المثقفون عبد الرحمن الأبنودي مرتين

سر الحكم بإعدام أم كلثوم.. أصدرته هذه الدولة ولم ينفذ

أسرار أول فيلم بورنو في التاريخ: «هتلر كان ملهمه» (صور)

حكاية أول فيلم ديني في تاريخ السينما المصرية

نجم الساعة

لهذه الأسباب.. قاطع المثقفون عبد الرحمن الأبنودي مرتين

الصحة

منها النظام الغذائي.. الطريقة الصحية لإطالة العمر

دراسة: زيادة حالات الوفاة بسبب الكحوليات

دراسة: الطماطم تحسن الصحة الإنجابية للرجل

6 نصائح لتربية الأطفال كأمراء بريطانيا

الرئيس نيوز

القبض على شخصية مهمة في المالية متورطة في قضية "رشوة الضرائب"

حريق فيلا الفنان إيهاب توفيق ووفاة والده

عقب اجتماع ليبيا.. وزراء خارجية فرنسا واليونان وقبرص يغادرون القاهرة

أمير مرتضى: ساسي كشف الحملة المدبرة على الزمالك

منوعات

دراسة: الموسيقى تحرك 13 نوعًا من الخبرات الشعورية

إضافة رياضتين جديدتين إلى أولمبياد الشباب 2022

الإمارات تكشف أداة جديدة لتحديد هوية القاتل الحقيقي

خبراء يحللون سم الأفاعي

كشكول

عبد الغفار يترأس اجتماع مجلس أمناء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا

انطلاق امتحانات الأول والثانى الثانوى

"دراسات دمنهور" بلا غش فى اليوم الرابع من الامتحانات

رئيس القليوبية الأزهرية يتابع امتحانات النقل من معاهد الخانكة

إسلام سياسي

وزير الأوقاف: لن نسمح بعودة المنابر إلى عهدها السابق - حوار

تغريدة "خطيبي مجند وهيترحل لليبيا".. أكذوبة جديدة للجان الإخوان الإلكترونية

اليوم.. اجتماع وزاري لـ5 دول لبحث الأزمة الليبية في القاهرة

صوفية سوهاج تهنئ أقباط الصعيد بعيد الميلاد المجيد – صور

مقالات الرأي
خالد عكاشة
فى المشهد التالى للصواريخ الإيرانية
حسين عثمان
إعلان موقف
صفوت البياضي
الفرق بين الحرية والفوضى
أحمد بهاء الدين شعبان
من «غزوة ليبيا» إلى اغتيال سليمانى
المزيد

الثقافة

«لعبة الحياة».. حافظ على قلبك أو مخيلتك بكل عناية

«الفيصل» و«سحر النوم».. جديد الدار العربية للعلوم ناشرون

"القلب له أحكام" بمركز الفنون والوسائط المتعددة

الليلة.. حفل للإنشاد الديني والتواشيح بمسرح سيد درويش

صفحتنا ع الفيس بوك