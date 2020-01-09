حريق فى فيلا إيهاب توفيق ووفاة والده

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق فيلا الفنان إيهاب توفيق، الذي أسفر عن وفاة والده.



كانت غرفة عمليات بإدارة الحماية المدنية بالقاهرة تلقت بلاغًا بنشوب حريق في فيلا بدائرة قسم أول مدينة نصر، حيث تم الدفع بـ8 سيارات إطفاء، وتمت السيطرة على النيران قبل امتدادها.



أكدت المعاينة المبدئية أن الحريق التهم معظم محتويات الفيلا، وأسفر عن وفاة والد الفنان إيهاب توفيق وتم إنقاذ باقي أفراد العائلة والعاملين قبل اختناقهم بسبب كثافة الدخان الناتج عن الحريق.