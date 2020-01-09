سقوط أمطار غزيرة على الغربية (صور)

شهد عدد من قرى ومدن محافظة الغربية، صباح اليوم الخميس، سقوط أمطار غزيرة وانخفاض كبير في درجات الحرارة.



وأعلنت غرفة العمليات بديوان عام المحافظة، حالة الطوارئ وانتشار الدوريات المرورية على الطرق لتنظيم الحركة المرورية.



وكلف الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، رؤساء المدن والأحياء سرعة شفط مياه الأمطار من الشوارع حال تجمعها وذلك تيسيرا على حركة السيارات والمواطنين.



كما أعلنت شركة الكهرباء حالة الطوارئ تحسبا لانقطاع التيار عن بعض المناطق بسبب الأمطار.