موقع بريطاني يرصد أهم معالم مصر السياحية

قال موقع "breakingtravelnews" البريطاني السياحي، إن مصر تعتبر موطن لأكثر الحضارات القديمة إثارة للإعجاب، لاسيما ويزورها العديد من السياح من جميع أنحاء العالم.



وتابع الموقع، أن السياحة هي واحدة من المصادر الرئيسية للدخل للبلاد، حيث يعتبر هذا القطاع مسؤولًا عن الاقتصاد المصري، حيث يمثل 9.5٪ من إجمالي الوظائف في مصر، حيث يوفر 2.48 مليون وظيفة، ومن المتوقع أن يقفز إلى 3.222 مليون وظيفة بحلول عام 2029.



كما رشح الموقع بعض المواقع السياحية الهامة في مصر، لاسيما وأن مصر تشهد تواجد سياحي كبير في شهري ديسمبر ويناير، ومن ضمن الأماكن التي رشحها الموقع "أهرامات الجيزة"، حيث قال الموقع إنها تستقبل 14.7 مليون زائر كل عام بسبب بنيتها الجميلة، والتي تضم أهرامات خوفو وخفرع ومنقرع.



ومن المناطق التي رشحها الموقع البريطاني، مدينة "القاهرة الإسلامية" المعروفة باسم النواة التاريخية للمدينة، فقد بنيت هذه المدينة من قبل الأسرة الفاطمية في 969 م، تحتوي المدينة الفاطمية على أسوار متهالكة، لكن هناك المئات من الآثار والمساجد.



معبد أبو سمبل، من أشهر وأجمل المعابد في مصر، ففي عام 2017، سافر حوالي 5000 سائح إلى مصر لمشاهدة مهرجان الشمس حيث تعامدت أشعة على أبو سمبل.



الإسكندرية، ووصفها الموقع بأنها جمالي أوروبي، وتاريخها ممتع ومثير للإعجاب.



معبد الكرنك ووادي الملوك، وهما من أهم عوامل الجذب السياحي في الأقصر، ووصف الموقع الأقصر بأنها بقعة معمارية فريدة، والتي كانت تعرف سابقًا باسم طيبة.