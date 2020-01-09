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محافظات

لليوم الثانى أمطار غزيرة وتعطل حركة الصيد بدمياط

الخميس 09/يناير/2020 - 09:24 ص
أمطار بدمياط
أمطار بدمياط
حسام فهمي
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شهدت محافظة دمياط اليوم الخميس، سقوط أمطار غزيرة تسببت في غرق الشوارع بمدينة رأس البر بدمياط، لليوم الثاني على التوالي، حيث ارتفعت الأمواج أكثر من 3 أمتار.

كما تسبب هطول الأمطار في تعطل حركة السير في عدد من الميادين بالإضافة إلى قرى ومراكز المحافظة.

ومن جانبها رفعت الوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى بدمياط، حالة الطوارئ للتعامل مع الأمطار وكسح المياه من الشوارع.

وأكدت المحافظ أنه ومع إعلان درجة الاستعداد القصوى تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختلفة بالإضافة إلى الدفع  بجميع المعدات اللازمة لشفط تجمعات المياه أولا بأول والتعامل معها من قبل الفرق المنتشرة بالأنحاء المختلفة وذلك لتحقيق السيولة المرورية وتيسير حركة المارة ومنع وجود أى تكدس للسيارات.

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