نشاط السيسي ومفاوضات «سد النهضة» يتصدران اهتمامات الصحف اليوم

أبرزت صحف القاهرة الصادرة، صباح اليوم الخميس، نشاط الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس وعددًا من أخبار الشأن المحلي.



ففي صفحتها الأولى، وتحت عنوان "جهود مشتركة بين مصر وفرنسا والصين والأردن لتسوية الأوضاع في ليبيا"، ذكرت صحيفة (الأهرام) أن مصر والأردن وفرنسا والصين أكدوا ضرورة تضافر الجهود المشتركة سعيا لتسوية الأزمة الليبية في ظل ما يمثله التصعيد الأخير في ليبيا من خطورة على أمن وسلم المنطقة بأسرها.



وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس كلا من جان ايف لودريان وزير خارجية فرنسا ووانج يى وزير الخارجية الصيني وبشر الخصاونة مستشار العاهل الأردني الذي سلم الرئيس رسالة من ملك الأردن.



وشهد لقاء الرئيس مع وزير الخارجية الفرنسي،ن بحث عدد من الموضوعات والملفات الإقليمية المهمة على رأسها الملف الليبي حيث تم التوافق بشأن تضافر الجهود المشتركة بين مصر وفرنسا سعيا لتسوية الأوضاع في ليبيا وذلك في إطار تسوية سياسية شاملة تتضمن تبادل جميع جوانب القضية الليبية وتدعم مؤسسات الدولة وجيشها الوطني لمكافحة الإرهاب والميليشيات المسلحة سعيا نحو تحقيق الأمن والاستقرار وتلبية تطلعات الشعب الليبي نحو مستقبل أفضل من خلال تفعيل إرادته والحفاظ على موارد الدولة والتوزيع العادل لثرواتها بالإضافة إلى الحد من التدخلات الخارجية وتداعياتها السلبية.



ولفتت (الأهرام) إلى أنه تم خلال اللقاء تأكيد أهمية الاجتماع الخماسي التنسيقي الذي عقد أمس بالقاهرة على المستوى الوزاري بين مصر وفرنسا واليونان وقبرص وإيطاليا، وذلك لبحث مجمل التطورات المتسارعة على المشهد الليبي وسبل دفع جهود التوصل إلى تسوية شاملة تتناول كافة أوجه الأزمة الليبية والتصدي إلى كل ما من شأنه عرقلة تلك الجهود حيث تم التوافق حول أهمية مواصلة التنسيق والتشاور في هذا الصدد بين مصر وفرنسا من أجل مواجهة التحديات القائمة في المنطقة.



وأشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالمستوى المتميز للعلاقات الاستراتيجية بين مصر وفرنسا، مؤكدا ما توليه مصر من أهمية لدفعها خلال المرحلة المقبلة من خلال تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات ومواصلة التنسيق في جميع المجالات ذات الاهتمام المتبادل.



ومن جانبه، نقل وزير خارجية فرنسا إلى الرئيس السيسي تحيات نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، مؤكدا اعتزاز بلاده بالعلاقات الوطيدة التي تربطها بمصر.



وفي خلال استقباله وزير الخارجية الصيني، أكد الرئيس السيسي تطلعه لتعزيز التدفقات السياحية الصينية إلى مصر وتشجيع الشركات الصينية على تعظيم استثماراتها في مصر ولا سيما في إطار ما تحظى به الشركات الصينية من دعم من قبل الدولة المصرية.





وفي تناولها لنشاط الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس، ذكرت صحيفة (الأخبار)، أن الرئيس السيسي وجه بالمضي قدما في تنفيذ مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار، لاسيما في ضوء ما تحققه من مصالح متبادلة في دفع جهود التنمية وحسن إدارة الطاقة الكهربائية لتعظيم الاستفادة منها على مدار العام سواء بالاستهلاك المحلي أو التصدير فيما بين الدول التي تتصل بشبكات الربط.



وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.



وأضافت (الأخبار) أن الرئيس السيسي وجه، خلال الاجتماع، باستكمال جهود الارتقاء بمنظومة الكهرباء في مصر وبنيتها التحتية، لما لذلك من مردود خدمي واستثماري حالي ومستقبلي في قطاع الكهرباء يتضمن توفير الطاقة لكافة القطاعات والأجيال القادمة، ودعما لجهود الدولة في تحقيق التنمية في أرجاء الجمهورية.



وعن الاجتماع الفني الأخير لمفاوضات سد النهضة، ذكرت صحيفة (الأهرام) أنه بدأت أمس فعاليات الاجتماع الفني الرابع والأخير لمفاوضات سد النهضة الإثيوبي التي تستمر يومين بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا بمشاركة وزراء مياه مصر والسودان وإثيوبيا وحضور ممثلي الولايات المتحدة والبنك الدولي لاستكمال المناقشات حول المسائل الخلافية العالقة بشأن ملء وتشغيل السد والتعامل مع حالات الجفاف والجفاف الممتد وحالة إعادة الملء ومناقشة مقترح بإنشاء آلية للتشغيل التنسيقي بين السدود على النيل الأزرق.



وأكد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري رئيس الوفد المصري، في كلمته أمس، أن وفود الدول الثلاث قادرة على سد الفجوة الخلافية في القضايا والنقاط الفنية العالقة.. مشيرا إلى أن هناك فرصة حقيقية لتحقيق تقدم في المفاوضات والتوصل إلى اتفاق شامل وتعاوني يحقق المنفعة المتبادلة فيما يخص ملء وتشغيل السد وفقا لاتفاق إعلان المباديء في 2015.





وعلى الصعيد العالمي، وتحت عنوان "إيران تطالب بخروج أمريكا من المنطقة"، ذكرت صحيفة (الأهرام) أنه بعد تنفيذها عملية سليماني انتقاما لمقتل الجنرال قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني في ضربة أمريكية الجمعة الماضية، طالبت إيران بخروج الولايات المتحدة من المنطقة فورا واستبعدت استئناف المفاوضات النووية مع واشنطن واعتبر المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي أن هجمات طهران الصاروخية أمس على قاعدتي "عين الأسد" و"أربيل" في العراق صفعة على الوجه وأنه ينبغي أن تسحب أمريكا قواتها من المنطقة.. وحول احتمال استهداف دبي والرياض.. قالت الحكومة الإيرانية "لن نستهدف دول الجوار".





وفي تناولها لاجتماع مجلس الوزراء أمس، ذكرت صحيفة (الجمهورية) أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بدأ الاجتماع بتوجيه التهنئة للأخوة المسيحيين بعيد الميلاد المجيد، مؤكدا أن مشاركة الرئيس السيسي والحكومة في احتفالاتهم بكاتدرائية ميلاد المسيح رسالة مهمة للعالم تؤكد ترابط الشعب المصري ووحدته.



وأضافت (الجمهورية) أن مجلس الوزراء وافق على السياسة الإعلامية التي عرضها أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، وعلى تحديد اختصاصات الوزارة، وكلف المستشار القانوني للمجلس بصياغتها تمهيدا لصدور القرارات التنفيذية من رئيس المجلس.



وأشارت إلى أن مجلس الوزراء وافق كذلك على تعديل بعض أحكام قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة بحيث يكون بقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه على أن يتم تقدير التعويض بواسطة لجنة تشكل في كل محافظة.



كما وافق المجلس على مشروع قانون بإصدار قانون التخطيط العام للدولة الذي يستهدف رسم المنظومة المتكاملة للتخطيط التنومي المتوازن مركزيا وإقليميا ومحليا، وتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين كفاءة الخدمات، ووافق كذلك على تحديد اختصاصات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في شأن التطوير المؤسسي وأليات التعاون مع كافة الجهات الحكومية لتنفيذ مشروعات تطوير الخدمات الحكومية وميكنتها.



ولفتت إلى أن المجلس وافق أيضا على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن التعويضات العينية والنقدية لمن لم يتم تعويضهم في الفترات السابقة من بناء وتعلية خزان أسوان وإنشاء السد العالي.





وفي تناولها للشأن المحلي أيضا، ذكرت صحيفة (الأخبار) أن وزارة الصحة أعلنت إجراء المسح السمعي لـ243 ألفا و697 طفلا ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للاكتشاف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة، وذلك منذ انطلاق المبادرة.



ونقلت الصحيفة عن وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد أنه تم تخصيص 1364 وحدة في جميع محافظات الجمهورية لإجراء فحوصات الكشف السمعي للأطفال بداية من يوم الولادة وحتى 28 يوما.



كما أعلنت الوزارة تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية لـ21 مليونا و944 ألفا و431 سيدة من المترددات خلال العام الماضي.