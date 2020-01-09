الجيش الليبى يشن غارات على مطار معيتيقة بطرابلس

افادت مصادر ليبيبة خاصة لقناة الحدث، اليوم الخميس، بأن الجيش الليبي شن غارات على مطار معيتيقة في طرابلس، فيما قال اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي إن كل المناطق الليبية ترفع لواء المقاومة ضد التدخل التركي في البلاد.



يأتي ذلك فيما أعلن الجيش الليبي، الأربعاء، توسيع منطقة الحظر الجوي فوق العاصمة الليبية، طرابلس، لتشمل مطار معيتيقة الدولي، بدءً من الأربعاء، وذلك في مؤشر يدل على تقدم المعارك نحو قلب العاصمة.



فيما أعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة في ليبيا، ليل الأربعاء الخميس، ترحيبه بأي دعوة جادة لاستئناف العملية السياسية وإبعاد شبح الحرب، طبقا لما ينص عليه الاتفاق السياسي، ودعم مسار مؤتمر برلين برعاية أممية.