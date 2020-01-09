«لعبة الحياة».. حافظ على قلبك أو مخيلتك بكل عناية

عن دار الرافدين للنشر والتوزيع٬ صدرت مؤخرا الترجمة العربية لكتاب "لعبة الحياة.. القوانين الروحيّة والنفسيّة للنجاح" من تأليف فلورنس سكوفيل شينّ٬ وترجمة دعاء النوى. يحمل الكتاب شعار: "حافظ على قلبك أو مخيلتك بكل عناية، فمنه تخرج شؤون الحياة".



ومما جاء في مقدمة الكتاب: "يعتبر الكثير من الأشخاص أن الحياة عبارة عن معركة، ولكنها في الحقيقة ليست سوى لعبة، لعبة لا يمكن للإنسان أن ينجح بالفوز بها من دون أن يتّبع قوانينها المعرفية والروحانية، وكلّ من يلعبها بالشكل الصحيح ويلتزم بقوانينها سوف ينجح في النهاية وينال كل الرغبات التي يطمح إليها ويحقق النموذج الأسمى لنفسه.



يتضمن كتاب"لعبة الحياة" على العديد من الاستشهادات المأخوذة من الكتب المقدسة، واقتباسات لقصص حقيقية تؤكّد أفكار الكتاب، ترتكز فلسفة الكتاب على قوّة الفكر الإيجابي، وقانون الجذب والكارما وغيرها من القوانين التي أوردتها الكاتبة في عشرة فصول. كما يتصف أسلوب الكاتبة "فلورنس سكوفيل شينّ" بالسهولة والإيضاح المبسط، حيث ترد العديد من التأكيدات التي تنصح الكاتبة باستخدامها عند الرغبة في الحصول على مطلب معين.