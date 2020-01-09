«جوجل» تضيف تطبيقين جديدين للسيطرة على الخصوصية والأمن

تواصل شركات تكنولوجيا المعلومات العملاقة، مثل جوجل وأمازون فيسبوك، مساعيها الحثيثة من أجل طمأنة العملاء على التزامها مجددًا بالخصوصية والأمن، حيث أكدت على هذه الأمور خلال عرض منتجاتها الجديدة في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية في لاس فيجاس.



وأعلنت شركة «جوجل» أنها أضافت تطبيقين صوتيين جديدين لمساعدة العملاء على السيطرة بشكل أفضل على الخصوصية على وسائلها الصوتية المساعدة، وإذا قال العميل: «يا جوجل هذا ليس خاصا بك» فإن مساعد جوجل سيتجاهل الأمر.



كما يمكن للمستخدمين أن يغيروا تفضيلاتهم فيما يتعلق بالخصوصية من خلال مطالبة جوجل بحفظ معلوماتهم الصوتية.



أما شركة رينج انكوربوريشن، وهي وحدة تابعة لشركة أمازون متخصصة في وسائل الأمن المنزلية، فقد كشفت عن تحديث لتطبيقها على الهاتف المحمول يسمى «مركز تحكم» يسمح للمستخدمين برؤية وتغيير نظام الخصوصية والأمن الخاص بهم، وسوف يطرح التطبيق في وقت لاحق من الشهر الحالي.



من جانبها، أعلنت شركة «فيسبوك»، أنها حدثت أداة «فحص الخصوصية» التي توجه المستخدمين للدخول عبر أنظمة الخصوصية الخاصة بهم، وجاء ذلك بعد سلسلة فضائح تسريب المعلومات الخاصة بالمستخدمين في السنوات الأخيرة.