«الفيصل» و«سحر النوم».. جديد الدار العربية للعلوم ناشرون

عن الدار العربية للعلوم ناشرون٬ صدرت حديثا النسخة العربية لكتاب "سحر النوم" من تأليف مايكل أكتون سميث٬ ومن ترجمة ماجد حامد.



وبحسب الناشر: صُمم كتاب «سحر النوم» ليساعدك على تحسين ساعات نومك، فهو يحاول تحسين العادات اليومية من أجل أن تنعم بنومٍ أفضل. إضافة إلى أنّه مليئ بالنصائح، والنصائح المتواضعة، والقصص عارضًا أحدث الأبحاث العلمية لتُلهمك، ولتتعلم منها، ولترفّه عن نفسك خلال رحلتك للحصول على نوم أفضل؛ وتأتي المعلومات المفيدة عن تطبيق "كالم" السمعي الذي أعلنته شركة "أبل" تطبيق العام 2017 والفائدة من استخدامه بمثابة الطريق إلى إزالة الكثير من القلق، والأرق، والاكتئاب.



كما صدرت عن نفس الدار رواية "الفيصل" من تأليف خلود أحمد. وعنها يقول الناشر: "الفيصل" رواية تجيب عن تساؤلات طفل بدأت وهو لم يتعدّ الأربع سنوات بعد، بدأت بفكرة أنهُ كيف ولد؟ من أين أتى؟ وكيف تكوّن؟ وكيف سيكون؟ هكذا كبُرت الفكرة وتحولت إلى أسئلة، يسعى صاحبها لإيجاد أجوبةٍ عنها وكلما كبر؛ كبرت أسئلته حول: الموت، الولادة، اختلاف الذكر عن الأنثى، لماذا بعض النساء تغطي وجهها وأُخريات لا؟ ما هو معنى العقيدة؟ ما هو معنى الشرع؛ وعندما لم يجد الجواب الشافي عن طريق والديه، لجأ إلى عمه الطبيب المثقف الذي أدى جميع واجباته تجاه أسئلة فيصل الصغير الذي سيكبر ويحب ويتزوج وينجب، ويحقق حلمه بكتابة روايته (الفيصل) بشخوصها وفصولها؛ كي يستفيد منها في تربية ابنه.