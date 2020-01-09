"القلب له أحكام" بمركز الفنون والوسائط المتعددة

يستقبل مركز الفنون والوسائط المتعددة بمكتبة الإسكندرية٬ في الواحدة من بعد ظهر اليوم الخميس٬ عرض للفيلم الروائي الطويل "القلب له أحكام" لسيدة الشاشة العربية فاتن حمامة٬ ومن إخراج حلمي حليم. الفيلم من إنتاج 1956 وتبلغ مدة عرضه 93.



الفيلم من بطولة: أحمد رمزي٬ عبد السلام النابلسي٬ زينات صدقي٬ عبد الفتاح القصري٬ استيفان روستي٬ سراج منير٬ وميمي شكيب.



تدور أحداث الفيلم بين منطقة الزمالك التي تسكنها الطبقة الأرستقراطية ومنطقة٬ روض الفرج ذات الطابع الشعبي ويسكنها أبناء البلد. ومنهم "كريمة" الفتاة الفقيرة طالبة كلية الطب٬ والتي تقع في حب زميلها الثري "رمزي" الذي لا يشعر بها ويستهين بمشاعرها في البداية، ليقع في حبها بعد أن يرى صدق مشاعرها نحوه، ويطلب منها الزواج، لكن هناك من يقف لهما بالمرصاد ليفسد تلك الزيجة.