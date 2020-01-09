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القبلة

الأوقاف تتلقى رسالتين بدعم موقف مصر الرافض للتدخل التركى بليبيا

الخميس 09/يناير/2020 - 07:16 ص
جريدة الدستور
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تلقى وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، رسالتي تأييد لبيان مؤتمر رابطة العالم الإسلامي بشأن دعم الموقف المصري بالمؤتمر برفض التدخل التركي في الشأن الليبي وإدانته.

وأوضح بيان لوزارة الأوقاف أن الرسالة الأولى من الدكتور محمد البشاري الأمين العام للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة بأبوظبي، وهي تأكيد لما ذكره خلال اجتماع المجلس الأعلى لرابطة العالم الإسلامي من دعم صريح لبيان الرابطة، مع تأكيده الصريح والواضح في كلمته للموقف المصري وإدانته الصريحة الواضحة للموقف التركي والتصعيد التركي وتدخله السافر المخالف لكل القوانين الدولية في الشأن الليبي مما يعد انتهاكا تركيا واضحا لمخرجات اتفاق الصخيرات وللشرعية الدولية، يتطلب وقفة من المجتمع الدولي لكبح جماح تركيا ونزعتها الاستعمارية الجديدة.

وأضاف البيان أن الدكتور البشاري أوضح، في رسالته، أن ما تقوم به تركيا اليوم من تمكين الميليشيات الإرهابية من الوصول إلى ليبيا وتسليح (الطوارق) يهدف إلى إحياء المجد الاستعماري التركي لتهديد كل دول المنطقة، لذا أصبح الوقوف اليوم مع الشعب الليبي وجيشه واجبًا.

كما تلقى وزير الأوقاف رسالة أخرى من رئيس الجمعية الثقافية بمقدونيا الشمالية، والتي أدان فيها التدخل التركي في الشأن الليبي، قائلا "ندين هذا التدخل التركي في ليبيا، ‏ونشكر مبادرة الرابطة، ونثمن موقفها الرافض لتجاوز تركيا لكل القوانين الدولية بتدخلها في الشأن الليبي وتأجيجها للموقف، ولا سيما أن بيان الرابطة قد صدر عن هذا التجمع الإسلامي الكبير، فهذه الاجتماعات على هذا المستوى لها صدى كبير على مستوى العالم، وبخاصة أنها كانت بحضور نخبة واسعة جدًا من كبار العلماء من مختلف دول العالم ممن يعدون المرجعية الحقيقية في قضايا الأمة الإسلامية.

وكان وزير الأوقاف قد شارك في مؤتمر رابطة العالم الإسلامي الذي عُقد بمكة المكرمة أول أمس.

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