إضافة رياضتين جديدتين إلى أولمبياد الشباب 2022

أعلن المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية أنه تقرر إضافة رياضتين جديدتين للألعاب الأولمبية للشباب المقررة عام 2022 في دكار.



ونقلت وكالة الأنباء السنغالية الرسمية، اليوم الخميس، عن بيان للجنة أصدرته خلال اجتماعها في لوزان بسويسرا أنه تقرر إضافة رياضة الووشو والبيسبول إلى الألعاب الرياضية المختارة لبرنامج ألعاب الشباب الأولمبية المقرر عقده عام 2022 في السنغال.



وأضاف البيان أن هذا القرار رفع عدد التخصصات الرياضية إلى 35 رياضة.



وتقوم اللجنة الأولمبية الدولية تنسيق وتنظيم وتطوير الألعاب والمسابقات الرياضية والتأكد من النهوض بها عبر الاتصال والتنسيق مع المؤسسات الوطنية والدولية واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتقوية وحدة الحركة الأولمبية، لتحقيق مبدأ الرياضة في خدمة الإنسانية وذلك بالتنسيق مع الهيئات المعنية العامة والخاصة والسلطات المختلفة.