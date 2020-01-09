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الثقافة

الليلة.. حفل للإنشاد الديني والتواشيح بمسرح سيد درويش

الخميس 09/يناير/2020 - 07:13 ص
جريدة الدستور
نضال ممدوح
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يستقبل مسرح سيد درويش٬ أوبرا الإسكندرية٬ فى الثامنة مساء اليوم الخميس٬ حفل للإنشاد الديني بقيادة المايسترو عمر فرحات.

يتضمن البرنامج مجموعة من الأعمال الدينية التى وضعها كبار الملحنين منها: موكب النور لـ محمد عبد الوهاب، نعمة من جلائل الآلاء لـ مرسي الحريري، علشانك يا نبينا لـ محمد فوزى، بدا بدر سعد لـ الشيخ علي محمود، أحباب الله - قم بالليل لـ الشيخ محمد عبد الله، صلينا الفجر فين لـ حسين فوزي، آمين – أسماء الله الحسنى لـ سيد مكاوي، القلب يعشق لـ رياض السنباطي، يا إله الكون يا سندي - ابتهالات من التراث ومن الأعمال المعاصرة صلى الله على طه لـ أحمد عبد الله وإني أحب محمد لـ حسام صقر.. أداء فارس عبد العال، محمد عبد الحميد، حاتم زايد، محمد عبد التواب، أشرف زيدان، حسام صقر وولاء رميح.

يذكر أن فرقة الإنشاد الديني أسسها الموسيقار الراحل عبد الحليم نويرة عام 1972 وبدأت أولى حفلاتها بقيادته عام 1973، وكان الهدف من إنشائها هو الحفاظ على التراث الغنائي الديني من الاندثار وتولى قيادة الفرقة بعد رحيل المايسترو عبد الحليم نويره كل من عبد المنعم حريري ويسرى قطر والمايسترو صلاح غباشى وأخيرا المايسترو عمر فرحات، قدمت الفرقة عروضها في جميع محافظات مصر تقريبا ولاقت نجاحا كبيرا واشتركت في أكثر من مهرجان دولي للإنشاد الديني منها مهرجان موسيقى الأديان لدول حوض البحر المتوسط بمرسيليا (فرنسا) ومهرجان الغناء والمديح بالمملكة المغربية بمدينة الرباط ومهرجان الموسيقى والإنشاد ببولندا وحققت نجاحا باهرا كما لاقت استحسان الجمهور والنقاد.

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