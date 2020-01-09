القومية تغنى لعبد الوهاب والموجى وبليغ بالمسرح الكبير

يلتقى جمهور دار الأوبرا المصرية مع باقة مختارة من الأعمال الغنائية الشهيرة التى أبدعها كبار الملحنين٬ وذلك فى حفل الفرقة القومية العربية للموسيقى بقيادة المايسترو حازم القصبجى٬ والذي يقام بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية٬ فى الثامنة مساء اليوم الخميس.



هذا وتتضمن فقرات الحفل أغنيات: حمال الآسية – إنت الحب لـ محمد عبد الوهاب، مستحيل – يا حلو صبح لـ محمد الموجى، قد ايش كان فيه ناس لـ زياد رحبانى، طول عمرى أحبك – كفاية نورك عليا لـ كمال الطويل، وحياتك يا حبيبى لـ سيد مكاوى، جميل جمال لـ فريد الأطرش، تخونوه لـ بليغ حمدى، ثلاث سلامات لـ محمود الشريف.. أداء سارة زكى، مى حسن، حسناء، وليد حيدر، أحمد سعيد وأشرف وليد.



يذكر أن الفرقة القومية العربية للموسيقى تأسست عام 1989 بهدف جمع التراث الموسيقى والغنائي العربي وإعادة تقديمه بأسلوب أكاديمي وعلمي متطور حتى تتمكن الأجيال الجديدة من التعرف على تراثنا الموسيقى العربي للحفاظ عليه من الاندثار‪.