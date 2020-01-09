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الثقافة

أزمنة منتصف العمر والمراهقة المتأخرة على طاولة مكتبة القاهرة

الخميس 09/يناير/2020 - 07:05 ص
جريدة الدستور
نضال ممدوح
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تعقد بمكتبة القاهرة الكبري بالزمالك٬ في السادسة والنصف مساء اليوم الخميس٬ ندوة بعنوان "أزمة منتصف العمر..المراهقة المتأخرة الحقيقة والوهم" والتي يشارك بها استشاري الطب النفسي٬ بكلية الطب جامعة القاهرة٬ الدكتور أحمد عبد الله٬ والدكتور سمير فؤاد أبو المجد أستاذ الطب النفسي بكلية طب قصر العيني.

هذا وتتناول الندوة النقاش حول تعريف مصطلح أزمة منتصف العمر وكيف أنها محطة قد تكون مختلفة بعض الشيء؛ إذ إن النمو نحو النضج النفسي قد يشوبه بعض النكوص للخلف، بدلًا من التقدم للأمام، وهذا ما نسميه بأزمة منتصف العمر. فهي أزمة نفسية سلوكية اجتماعية تعصف بكثير من الأزواج؛ وذلك بتأثير بعض الظروف البيئية والشخصية التي تساعد على ظهورها؛ كالانشغال الدائم في مرحلة الشباب، والحرمان من المتع المباحة، مع ضياع الهوية في فترة المراهقة، والمعاناة من الحرمان العاطفي.

فضلًا عن الشعور بضياع العمر، دون تحقيق أهداف مثمرة، بالإضافة إلى وجود المشكلات الزوجية المتكررة والتي تُحدث شرخًا في العلاقة الزوجية، ونضوبًا في العاطفة بين الزوجين، والكثير من الملل والرتابة في حياتهما.

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