"الفلوس" فى المركز الأول وسباق على الثانى فى صراع الإيرادات

تشهد دور العرض السينمائية منافسة عدد كبير من الأعمال الفنية، بعد طرح الكثير من الأفلام السينمائية المتنافسة في موسم الكريسماس.



وما زال فيلم "الفلوس" للفنان تامر حسني متصدرًا شباك الإيرادات ومحتلًا المركز الأول، حيث حقق أمس الأربعاء إيرادات 1،020،213، وهو من بطولة تامر حسني وزينة وعائشة بن أحمد وآخرين.



واستقر في المركز الثاني فيلم "بنات ثانوي"، حيث حقق إيرادات وصلت إلى 309،990، ويشارك في بطولته كل من جميلة عوض، هنادي مهنا، وهو من إخراج محمود كامل، وتأليف أيمن سلامة.



وحقق فيلم "يوم وليلة" بطولة خالد النبوي، إيرادات 203،870،، بينما حقق فيلم "بيت ست" إيرادات 3،596وحقق فيلم "دفع رباعي" منذ عرضه 907، وحقق فيلم "استدعاء ولي عمرو" إيرادات بلغت 181 جنية فقط.