محمد رمضان يعطى ساديو مانى لقب «الأسطورة».. والأخير: «أنا رقم اثنين»

هنأ النجم محمد رمضان، لاعب الكرة الشهير ونجم نادي ليفربول الأنجليزي ساديو ماني، على حصده لجائزة أفضل لاعب في أفريقيا، من خلال فيديو قام بنشره عبر حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».وظهر «رمضان» وهو يحتضن اللاعب السنغالي خلال الفيديو وعلق عليه، وقال: «مبروك الأسطورة ساديو ماني بالجائزة تستحقها».ورد «ماني» على «رمضان» وهو مبتسمًا، وقال: «أنا في المركز الثاني وأنت أولًا».وفاز ساديو ماني بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا، ضمن جوائز «الأفضل» التي أقامها الاتحاد الإفريقي في سهل حشيش بمدينة الغردقة أمس.الجدير ذكره أن الاتحاد الإفريقي قد دعا «رمضان» لحضور الحفل، باعتباره من النجوم المكرمين فيه مؤخرًا، حيث حصل على جائزة المطرب الأفضل في إفريقيا.