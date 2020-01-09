تونس تضبط 19 متسللاً إلى أراضيها قرب الحدود مع ليبيا

قالت وزارة الداخلية التونسية مساء أمس الأربعاء إنها ضبطت 19 شخصا من دولة أفريقية حاولوا التسلل إلى أراضيها بطريقة غير مشروعة قرب الحدود مع ليبيا.



وأضافت وزارة الداخلية في بيان: "ضبطت دورية مشتركة تابعة لمنطقة الحرس الوطني ببنقردان (على الحدود مع ليبيا) 19 شخصا يحملون جنسية دولة أفريقية بصدد اجتياز الحدود البرية خلسة".



وأضافت أن النيابة العمومية فتحت قضية لدخولهم "التراب التونسي على غير الصيغ القانونية".



ورفعت تونس حالة التأهب مع تصاعد الاقتتال في ليبيا استعدادا لتدفق لاجئين وخشية تسلل متشددين إلى أراضيها.



وسيطرت قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، مساء اليوم الأربعاء، على مقر رئاسة أركان حكومة الوفاق غير المعتمدة بطريق المطار في العاصمة طرابلس، حسبما أفادت قناة "218 الليبية".



ونشرت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش، مشاهد للوحدات العسكرية وهي تتجول داخل مقرّ رئاسة الأركان، بعد أن أحكمت سيطرتها عليه وعلى كامل المنطقة المحيطة به بطريق المطار.



وفي وقت سابق من الأربعاء، أعلنت القيادة العامة للجيش الوطني توسيع منطقة الحظر الجوي المعلن عنها سابقا، لتشمل مطار وقاعدة معيتيقة الجوية، اعتبارا من الساعة الخامسة من مساء الأربعاء.



ودعت القيادة، في بيان تلاه الناطق باسم القائد العام اللواء أحمد المسماري، شركات النقل الجوي إلى مراعاة القرار والالتزام التام والفوري بنص الإعلان وعدم تعريض طائراتها لخطر التدمير.

