لوفتهانزا للطيران تستأنف اليوم رحلاتها إلى طهران

تستأنف شركة لوفتهانزا للطيران الألمانية، اليوم الخميس الرحلات إلى طهران بعدما ألغت في وقت سابق رحلاتها اليومية إلى العاصمة الإيرانية بسبب الوضع الحالي هناك.

وأضافت لوفتهانزا أن مطار طهران مفتوح ولا توجد قيود أمنية على الاقتراب أو على المناطق المحيطة.



وذكرت الشركة أن رحلات مجموعة شركات الطيران التابعة لها ستواصل التحليق حول المجالين الجويين الإيراني والعراقي.



وتعرَّضت قاعدة «عين الأسد» العسكرية في محافظة الأنبار غربي العراق، والتي تضم غالبية القوات الأمريكية المتمركزة في البلاد، لهجوم صاروخي في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء.



وقالت إيران إنَّها شنت هجمات صاروخية على قوات الولايات المتحدة في العراق؛ ردًا على ضربة جوية أمريكية أسفرت عن مقتل قاسم سليماني قائد «فيلق القدس» التابع للحرس الثوري الإيراني.



وحذر الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأربعاء، الولايات المتحدة من أن أي رد من جانبها على الهجمات الصاروخية، ستقابل بمزيد من الدمار والألم.



وأضاف الحرس الثوري، في بيان، أنه يتم التحضير لمزيد من الرد على مقتل الجنرال قاسم سليماني في العراق، الجمعة الماضي، حسب وكالة بلومبرج للأنباء.