وائل إحسان: لم نحدد موعد تصوير «نساء من ذهب»

يستعد المخرج وائل إحسان، للدخول في تصوير تجربته التلفيزيونية الجديدة والتي تحمل عنوان «نساء من ذهب»، ومن المتوقع أن يتم عرضه في الماراثون الرمضاني.



وأكد وائل إحسان، في تصريح لـ«الدستور»، أن المشروع في مراحله التحضيرية الأولى، حيث أنه يمكث هذه الفترة لقراءة السيناريو المنتظر تقديمه خلال الحلقات، والذي سيعتمد على فكرة الأحداث المتصلة المنفصلة، حول قصص مختلفة لأربع نساء.



وحول موعد انطلاق التصوير، رد قائلًا: «لم نحدد الموعد النهائي انطلاق تصوير العمل، لكننا نعمل على إنهاء التحضيرات التي تسبق دخولنا مباشرة، ونتمنى أن تكون خلال الفترة القليلة المقبلة، ومن المرجح أن يكون التصوير في لبنان بشكل كامل، وسنعتمد على التصوير في أستديو واحد طوال أغلب الحلقات هناك، وسيكون على شكل منزل يعيش فيه الأربع نساء».



وعن قصة المسلسل رد قائلًا: «المسلسل ستكون قصته حول أربع نساء وهما نادية الجندي ونبيلة عبيد وسميحة أيوب وهالة فاخر، وسيظهر على فترات عدد قليل من الفنانين الراجل، ولكن ليس بشكل كبير، فالعمل تم تسليم 6 حلقات فقط منه وهو من تأليف أمين جمال وورشة سيناريو، وهو ما يجعلني لا أعلم بشكل كبير قصته إلى وقتنا الحالي».



وعن التعاون مع النجمتين نادية الجندي ونبيلة عبيد رد قائلًا:"بالتأكيد سعيد بالتجربة، فهما نجمتين كبار ولهما باع كبير مع الجمهور، وعودتهما خلال هذا العمل، قال: «سيكون إضافة لشهر رمضان وللأعمال المنتظر تقديمها خلاله، واعتقد أن الثنائي سيراهما الجمهور بشكل مختلف، وسنحاول أن نقدم شكل درامي جيد المحتوى يليق بتاريخهما».



وعن باقي فريق العمل قال إحسان: «إلى وقتنا الحالي لم يتم التعاقد على فنانين آخرين بخلاف الأربع نجمات، لكن هناك عدد أخر يظهر خلال الحلقات، جاري التعاقد معاهم، وسيتم حسم هذه الأمور خلال الفترة المقبلة».



ونفى وائل إحسان ما تردد من أخبار حول انضمام سهر الصايغ لتكون البطلة الخامسة في العمل، مؤكدًا على أن «سهر» ليست في العمل على حد علمه، فالمسلسل مقتصر على أربع بطلات فقط، تدور القصة حولهم في إطار من الدراما الأجتماعية.



الجدير ذكره أن العمل يشهد التعاون الأول للنجمتين نبيلة عبيد ونادية الجندي على مستوى الدراما التلفزيونية، كما يشهد عودتهما للدراما بعد غياب سنوات، حيث كانت أخر أعمال نبيلة عبيد من خلال مسلسل «كيد النسا» للمخرج أحمد البدري عام 2012، فيما شهد عام 2015 تواجد نادية الجندي في مسلسل «أسرار» مع المخرج وائل فهمي عبد الحميد.