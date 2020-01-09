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حوادث

اعترافات شاب اغتصب طفل عمره 9 أشهر: "واثق إنه مش هيقول لحد" (مستندات)

الخميس 09/يناير/2020 - 03:18 ص
جريدة الدستور
محمد عيسى
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شهدت مدينة أكتوبر جريمة بشعة، عقب قيام طالب باغتصاب طفل بامبرز، حتى تسبب له في نزيف.

تفاصيل الواقعة كشفها المحضر المقيد برقم 14 لسنة 2020 بتاريخ 3 يناير الجاري، والذي تضمن حضور "مهدية. ش"، لقسم شرطة ثالث أكتوبر، وطلبت تحرير محضر باغتصاب طفلها الرضيع.

وقالت إنها حال ترك نجلها الطفل الرضيع "مدثر" البالغ من العمر 9 أشهر رفقة المتهم "مجتب. ب"، طالب، 17 سنة، بمسكنه والتي تربطهم علاقة جيرة، وذلك لذهابها لشراء بعض المستلزمات، وحال عودتها تلاحظ لها أن طفلها الرضيع ينزف من منطقة الشرج.

وقدمت والدة المجني عليه تقرير طبي ابتدائي صادر من مستشفى 6 أكتوبر المركزي، والذي يفيد بأنه بعد توقيع الكشف الطبي على المصاب تبين وجود جرح سطحي بجوار فتحة الشرج، بداية من البطانة الداخلية لفتحة الشرج، ولذلك يلزم العرض على الطب الشرعي لاستكمال التقرير.

اعترافات المتهم
وتمكن رجال قسم شرطة 6 أكتوبر من ضبط المتهم وحال استجوابه أدلى باعترافات تفصيلية عن الواقعة قال فيها: "اللي حصل إني كنت قاعد في بيتنا لقيت الباب بيخبط فتحت لقيت أم مدثر معاها شنط، وكان أخويا قاعد معايا وعايزه حد يساعدها، وبعدين أخدت اخويا علشان يساعدها، وسابت معايا مدثر، وقالتلي لحد لما أوصل بس أجيب طلبات للبيت، ساعتها كنت باكل ولقيت ابنها بيعيط وشميت ريحة وحشة وأنا قاعد باكل، رحت سايب الأكل وقلعت الواد البنطلون وخدته على الحمام وقلعته الحفاضة بتاعته، ورحت حاطه على الحوض وشطفته ورميت الحفاضة".

وأضاف المتهم في أقواله: "وبعدها خرجت بيه في الصالة ولبسته البنطلون بتاعه وحطيته على الأنتريه واغتصبته وبعديها لقيت مدثر بيجيب دم رحت واخده علي الحوض ومشطفه ولبسته البنطلون، ولقيت الجرس بتاع الباب بيرن لقيت أخويا وبعدها أم مدثر وخدت ابنها، وقالتي هو مبلول ليه قولتلها علشان هو عمل حمام على نفسه وأنا شطفته ورميت الحفاضة علشان اتوسخت، وأنا كدبت عليها وهي صدقتني وراحت على شقتها ومفيش دقيقتين رجعت قالتلي إيه اللي حصل ابني بيجيب دم من فتحة الشرج، قولتلها ابنك وقع وجاب دم راحت سابتني وراحت للدكتور".

وتابع: "الولد سنه صغير ومكنش بيقاومني وأنا استغليت صغر سنه وقتها، وواثق إنه مش هيقول لحد".

وبسؤاله عن الفترة الزمنية التي استغرقها في ارتكاب الواقعة أجاب: "حوالي ٥ دقايق تقريبا واستمريت في اغتصابه ولقيت دم كتير نازل منه".

أقوال والدة الطفل
كما جاء بأقوال والدة الطفل أمام النيابة: "اللي حصل إني متعودة أسيب نجلي مدثر اللي عنده ٩ شهور عند والدة المتهم، وبعدين في يوم الواقعة خبطت الباب عليهم مقبلنيش غير مجيب، وأنا سيبت معاه ابني وبعدين نزلت السوبر ماركت، وطلعت لقيت ابني مبلول، ومش لابس بامبرز، وبعدين سألت مجيب قالي إن الواد عمل حمام على نفسه وأنا غيرتله وشطفته، وإنه رمي البامبرز علشان اتوسخ وبعدين رحت شقتي علشان أغير لابني لقيته متعور من عند فتحة الشرج، وقعد ينزف من فتحة الشرج، وسألت مجيب قالي ابنك وقع من على الكرسي وبعدها أخدت ابني ونزلت كشفت عليه وبعدين رحت القسم لما عرفت إن ابني تم الاعتداء عليه جنسيا وعملت المحضر".

وبسؤال "المتهم" أقر بارتكاب الواقعة وأنه قام بهتك عرض الطفل الرضيع، وعقب ذلك فوجئ بإصابة المجني عليه بنزيف من منطقة الشرج.

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