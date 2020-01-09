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فن

حرب النجوم يتصدر الأيردات العالمية.. تعرف على التفاصيل

الخميس 09/يناير/2020 - 05:01 ص
جريدة الدستور
محمد مجدي
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تشهد قاعات العرض السينمائية في هوليوود موسم أفلام الكريسماس، حيث تتصارع ثلاثة أفلام على حصد المزيد من الإيرادات.

ونرصد ترتيب هذه الأفلام من حيث الصدارة في الـ«بوكس أوفيس» على مستوى العالم.

وحل فيلم «ستار وورز: ذا رايز أوف سكايووكر»، في صدارة ترتيب إيرادات السينما بأمريكا الشمالية في مطلع الأسبوع محققا 33.7 مليون دولار.

والفيلم بطولة جون بويجا وديزي ريدلي وأوسكار إيزاك ومن إخراج جيفري جيكوب أبرامز.

واحتفظ فيلم الحركة والمغامرة "جومانجي: ذا نيكست ليفيل" بالمركز الثاني مسجلا 26.5 مليون دولار.

والفيلم بطولة دوين جونسون وكيفن هارت وجاك بالاك وكارين جيلان ومن إخراج جيك كاسدين.

أما المركز الثالث فكان لفيلم الرومانسي "ليتل ومن" الذي وصلت إيراداته لـ 13.6 مليون دولار.

الفيلم بطولة ميريل ستريب وسيرشا رونان وتيموثي شالاماي وفلورنسا بف ومن إخراج جريتا جيروج.

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