مؤشر نيكى يعلو 1.40% فآ بداية التعامل بطوكيو

ارتفع مؤشر نيكي القياسي في بداية التعامل في بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الخميس.



وزاد نيكي 1.40 في المئة مسجلا 23530.29 نقطة، في حين صعد مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.22 في المئة ليصل إلى 1722.19 نقطة.



يذكر أن مؤشّر نيكي الرئيسي في بورصة طوكيو خسر أكثر من 2.4% صباح أمس الأربعاء إثر الضربة الصاروخية البالستية التي شنّتها إيران ضدّ القوات الأمريكية في العراق، انتقامًا لمقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني بغارة جوية أمريكية في بغداد الأسبوع الماضي.



وبعيد نصف ساعة من بدء التداولات بلغت خسائر مؤشر نيكاي لأكبر 225 شركة مدرجة في البورصة اليابانية 2.44% أي 576.26 نقطة ليتراجع إلى 22 ألفًا و999.46 نقطة، في حين كانت خسائر مؤشر توبيكس الأوسع نطاقًا أقل بقليل إذ بلغت 2.20% أي 37.90 نقطة ليصل إلى 1687.15 نقطة.