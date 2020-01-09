«بنس»: أمريكا أكثر أمنا اليوم بعد مقتل «سليمانى»

أعلن مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي، أن الولايات المتحدة أكثر أمنا اليوم بعد مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.



وأضاف بنس في مقابلة مع شبكة "سي.بي.إس نيوز" أن واشنطن تلقت معلومات بأن إيران أبلغت الميليشيات التابعة لها بألا تتحرك ضد أهداف أمريكية.



وتعرَّضت قاعدة «عين الأسد» العسكرية في محافظة الأنبار غربي العراق، والتي تضم غالبية القوات الأمريكية المتمركزة في البلاد، لهجوم صاروخي في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء.



وقالت إيران إنَّها شنت هجمات صاروخية على قوات الولايات المتحدة في العراق؛ ردًا على ضربة جوية أمريكية أسفرت عن مقتل قاسم سليماني قائد «فيلق القدس» التابع للحرس الثوري الإيراني.



وحذر الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأربعاء، الولايات المتحدة من أن أي رد من جانبها على الهجمات الصاروخية، ستقابل بمزيد من الدمار والألم.



وأضاف الحرس الثوري، في بيان، أنه يتم التحضير لمزيد من الرد على مقتل الجنرال قاسم سليماني في العراق، الجمعة الماضي، حسب وكالة بلومبرج للأنباء.