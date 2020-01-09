إصابة 3 أشخاص صدمتهم سيارة فى مصر الجديدة

أصيب 3 اشخاص صدمتهم سيارة ملاكي أعلى الرصيف بشارع الحجاز في منطقة مصر الجديدة، ما أدى لتوقف حركة المرور فى الاتجاه القادم من الحجاز وصولًا إلى ميدان روكسي، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى.



تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة، بلاغًا من الخدمات المعينة فى مصر الجديدة بوقوع حادث مروري وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.



وفي نفس السياق عززت، اليوم الخميس، الإدارة العامة لمرور القاهرة تواجدها بالشوارع والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية، أعلى المحاور للعمل على إزالة أى أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التي يقصدونها.