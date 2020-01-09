اليوم.. الحكم على متهم فى قضية «أحداث أطفيح»

تصدر الدائرة الثانية إرهاب، اليوم الخميس، حكمها على متهم في إعادة إجراءات محاكمته في مركز شرطة أطفيح في قضية اقتحام مركز شرطة أطفيح.



تعقد الجلسة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار، وأمانة سر سيد حجاج ومحمد السعيد.



وكانت المحكمة قد قضت سابقا بمعاقبة 55 متهمًا بالسجن المشدد لمدة 15 سنة «غيابيًا»، كما قضت بمعاقبة 31 آخرين بالسجن لمدة 5 سنوات، إلى جانب براءة 33 متهمًا «حضوريًا».



وسبق وأن وجهت النيابة العامة للمتهمين، التجمهر والتلويح بالعنف وإثارة الشغل، واقتحام مركز شرطة أطفيح وإشعال النيران به، والشروع في القتل وتكوين عصابة مزودة بالأسلحة والذخائر، وزجاجات المولوتوف والخرطوش، بغرض التعدي على قوات الشرطة بمركز شرطة أطفيح، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.