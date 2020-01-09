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مصر

«حماة وطن»: الرئيس السيسى حرص على طمأنة المصريين

الخميس 09/يناير/2020 - 01:27 ص
جريدة الدستور
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أشاد المهندس علاء السعدني، أمين حزب حماة وطن بالدقهلية، بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال احتفالات عيد الميلاد، قائلًا: «كلمة الرئيس السيسي تعكس قيادته الحكيمة وإدراكه لطبيعة الأوضاع، وأن هذه الكلمة طمأنت الشعب المصري».

وأضاف «السعدني»، في تصريحات صحفية، أن الرئيس حرص على طمأنة الشعب المصري، بشأن الأحداث الجارية في المنطقة العربية، وأنه الدولة المصرية لن يتم جرها إلى حرب بشكل لا ترغب فيه، مع كامل تأكيد عمل الدولة على حماية أمنها القومي ومساعدة الدول العربية في مواجهة الإرهاب.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي حريص على تحقيق تماسك الشعب ووحدته وإحباط أي مخططات تهدف إلى تقسيمه كما حدث من قبل، لافتًا إلى أن مصر قادرة على عبور الأزمات والتحديات بفضل وحدت المصريين الوطنية.

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