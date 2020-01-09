«النواب الأمريكى» يسعى للحد من تحركات ترامب عسكريًا ضد إيران

قالت نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الأمريكي، إن النواب الأمريكيين سيصوتون اليوم الخميس على إجراء للحد من التحركات العسكرية للرئيس دونالد ترامب وسط توترات مع إيران.



وذكرت «بيلوسي»، في بيان له، أن «لدى أعضاء الكونجرس مخاوف جادة وعاجلة بشأن قرار الإدارة الأمريكية الانخراط في عمليات عدائية ضد إيران وحول افتقارها إلى استراتيجية للمضي قدمًا»، مشيرة إلى أن «الضربة العسكرية الاستفزازية وغير المتناسبة التي استهدفت مسؤولين رفيعي المستوى بالجيش الإيراني»، الأسبوع الماضي.



وأضاف: «للوفاء بواجبنا في الحفاظ على سلامة الشعب الأمريكي، سيمضي مجلس النواب قدما بمشروع قرار بشأن سلطات الحرب للحد من التحركات العسكرية للرئيس فيما يتعلق بإيران».



وتعرَّضت قاعدة «عين الأسد» العسكرية في محافظة الأنبار غربي العراق، والتي تضم غالبية القوات الأمريكية المتمركزة في البلاد، لهجوم صاروخي في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء.



وقالت إيران إنَّها شنت هجمات صاروخية على قوات الولايات المتحدة في العراق؛ ردًا على ضربة جوية أمريكية أسفرت عن مقتل قاسم سليماني قائد «فيلق القدس» التابع للحرس الثوري الإيراني.



وحذر الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأربعاء، الولايات المتحدة من أن أي رد من جانبها على الهجمات الصاروخية، ستقابل بمزيد من الدمار والألم.



وأضاف الحرس الثوري، في بيان، أنه يتم التحضير لمزيد من الرد على مقتل الجنرال قاسم سليماني في العراق، الجمعة الماضي، حسب وكالة بلومبرج للأنباء.