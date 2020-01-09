دراسة: الموسيقى تحرك 13 نوعًا من الخبرات الشعورية

توصلت دراسة أجريت في جامعة كاليفورنيا إلى أن، الاستماع للموسيقى يحرّك 13 نوعًا من الخبرات الشعورية.



وقدمت الدراسة، التي نال عنها الباحث ألان كوين درجة الدكتوراة أدلة على أن الموسيقى لغة عالمية، وأن تأثيرها النفسي يترك بصمته على الخبرات الشعورية حتى لو كان مصدر النغمات خلفيات ثقافية مختلفة.



ونُشرت نتائج الدراسة على موقع PNAS التابع لناشيونال أكاديمي أوف ساينيس الأمريكية، وشارك في تجارب الدراسة 1258 شخصًا استمعوا إلى 2168 مقطوعة من أنواع موسيقية مختلفة تم إنتاجها في فترات زمنية متباينة.



وأظهرت النتائج أن، أنواع الموسيقى تحرك طيفًا من المشاعر المختلفة حسب نوع النغمات، ويتضمن طيف الخبرات الشعورية أحاسيس: التسلية، والإزعاج، والقلق والتوتر، والجاذبية، والتحدي، والسخط، والحزن، والخوف، والجمال، والبطولة، والمشاعر الحالمة والهادئة، أو تحفيز النشاط البدني، أو الرغبة الجنسية.



وبينت التجارب أن تحريك هذه المشاعر لا يتأثر بالثقافة التي تنتمي إليها الموسيقى أو ينتمي إليها المستمع.