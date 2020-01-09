بعد طلاقها.. أصالة تطرح أحدث أغنياتها «شامخ»





قررت النجمة أصالة طرح أحدث أغنياتها «شامخ»، مساء اليوم الخميس، وذلك عبر قناتها بموقع «يوتيوب».الأغنية تم تصويرها بالقاهرة، وتدور أحداثها في إطار درامي داخل ديكور واحد بملابس بيضاء، وقد طرحت البرومو الخاص بها والذي لم يحتوي؛ إلا على موسيقى لمدة 15 ثانية فقط.الأغنية تأليف الأمير بدر بن محمد وألحان عبد العزيز الميانا وإخراج نهال نبيل.يذكر أن «أصالة» تعيش حالة من النشاط الفني وتعتبر النجمة العربية الأكثر مشاركة في فعاليات موسم الرياض وكل حفلاتها رفعت شعار كامل العدد.وأعلنت «أصالة» مؤخرًا انفصالها عن زوجها طارق العريان بعد زواج دام لسنوات عديدة.