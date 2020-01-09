البنتاجون: الجيش الأمريكى على أهبة الاستعداد

أعلن وزير الدفاع الأمريكى «البنتاجون»، مارك إسبر، أن إيران أطلقت 16 صاروخا باليستيا قصير المدى من 3 مواقع على الأقل.



وأوضح وزير الدفاع الأمريكي، أن 11 صاروخا على الأقل سقطت على قاعدة «عين الأسد» وصاروخ واحد على الأقل سقط على «أربيل».



وأبدى وزير الدفاع تأكيده عن استعداد الجيش الأمريكي وجاهزيته على أهبة الاستعداد.



وتعرَّضت قاعدة «عين الأسد» العسكرية في محافظة الأنبار غربي العراق، التي تضم غالبية القوات الأمريكية المتمركزة في البلاد، لهجوم صاروخي في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء.



وقالت إيران إنَّها شنت هجمات صاروخية على قوات الولايات المتحدة في العراق؛ ردًا على ضربة جوية أمريكية أسفرت عن مقتل قاسم سليماني، قائد «فيلق القدس» التابع للحرس الثوري الإيراني.



وحذر الحرس الثوري الإيراني، الأربعاء، الولايات المتحدة من أن أي رد من جانبها على الهجمات الصاروخية، سيُقابل بمزيد من الدمار والألم.