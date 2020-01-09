-
الخميس 09 يناير 2020 الموافق 14 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الوفاق الليبية تتراجع وتعلن ترحيبها باستئناف الحوار

الخميس 09/يناير/2020 - 12:46 ص
جريدة الدستور
عبير سليم
طباعة
أعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة في ليبيا، ليل الأربعاء الخميس، ترحيبه بأي دعوة جادة لاستئناف العملية السياسية وإبعاد شبح الحرب، طبقا لما ينص عليه الاتفاق السياسي، ودعم مسار مؤتمر برلين برعاية أممية.

جاء ذلك في بيان له، نُشر عبر الصفحة الرسمية للمكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، تعليقا على البيان الصادر عن اللقاء الذى جرى، الأربعاء، بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره التركي رجب أردوغان.

كما أعلن المجلس الرئاسي، خلال البيان، ترحيبه بمساعي ما وصفها بـ"الدول الصديقة" لإيجاد حل للأزمة في ليبيا، مؤكدًا حرصه على سلامة الوحدة الوطنية واعتماد الحل السياسي لإنهاء الأزمة.

وزعم في ذات الوقت، قدرته على صد ما وصفه بـ"العدوان"، دفاعا عن أرواح وممتلكات وتطلعات الشعب الليبي في إقامة دولة مدنية، وفق قوله.

وجاء ذلك في وقت تقدمت فيه قوات الجيش الوطني في طرابلس؛ حيث سيطرت قبل قليل، على مقر رئاسة أركان حكومة الوفاق بطريق المطار، وعلى كامل المنطقة المحيطة.

موضوعات متعلقة

منذ يوم

حريق داخل «كارفور» فى الإسكندرية

منذ حوالي 13 ساعة

«غير مرغوب فيه».. سر إلغاء فقرة محمد رمضان بحفل الكاف

منذ حوالي 6 ساعات

4 قرارات جمهورية جديدة للرئيس السيسي

منذ ساعتين و 17 دقيقة

مقتل 4 جنود أتراك في تفجير سيارة شمال سوريا

الصور

image description

«بوتيك بهية».. باب فرحة جديد لمرضى سرطان الثدي (صور)

image description

الألعاب النارية تضيء سماء الغردقة (صور)

image description

محافظ الأقصر يشارك في الاحتفال بعيد الميلاد المجيد (صور)

image description

احتفالات أسوان بعيد الميلاد المجيد بحضور قيادات المحافظة

image description

محمد رمضان يصل إلى الغردقة لحضور حفل «كاف»

الأكثر قراءة

سر الحكم بإعدام أم كلثوم.. أصدرته هذه الدولة ولم ينفذ

«غير مرغوب فيه».. سر إلغاء فقرة محمد رمضان بحفل الكاف

ترامب يتوعد إيران ويكشف سر عدم وقوع ضحايا في «هجوم عين الأسد»

«الأم جابت لي شاي».. اللحظات الأخيرة في حياة أسرة مذبحة كفر الدوار

أيام زمان

لهذه الأسباب.. قاطع المثقفون عبد الرحمن الأبنودي مرتين

سر الحكم بإعدام أم كلثوم.. أصدرته هذه الدولة ولم ينفذ

أسرار أول فيلم بورنو في التاريخ: «هتلر كان ملهمه» (صور)

حكاية أول فيلم ديني في تاريخ السينما المصرية

نجم الساعة

لهذه الأسباب.. قاطع المثقفون عبد الرحمن الأبنودي مرتين

الصحة

6 نصائح لتربية الأطفال كأمراء بريطانيا

8 مأكولات صحية لخفض السكر فى الدم

مرض خطير وراء العديد من حالات الانتحار

احذر.. التوتر النفسي يهدد سلامة الرؤية

الرئيس نيوز

القابضة للكهرباء تطلب موظفين للعمل بنظام النقل والإعارة.. التفاصيل

استهداف السفارة الأمريكية في بغداد بصواريخ كاتيوشا

تركيا تعلن مقتل 4 من جنودها في تفجير شمالي سورية

تعيين محمد أبوالعينين نائبا لرئيس حزب مستقبل وطن للمجالس النيابية

منوعات

الإمارات تكشف أداة جديدة لتحديد هوية القاتل الحقيقي

خبراء يحللون سم الأفاعي

باحثون ينجحون في فك الشفرة الجينية لسم الأفاعي

قرية نمساوية تستنجد لخفض أعداد السياح القادمين إليها

كشكول

"دراسات دمنهور" بلا غش فى اليوم الرابع من الامتحانات

رئيس القليوبية الأزهرية يتابع امتحانات النقل من معاهد الخانكة

4 محظورات في لجان الثاني الثانوي.. تعرف عليهم

عميد دار علوم القاهرة: قيادات الإخوان رسمت صورة ذهنية سيئة عن الكلية

إسلام سياسي

وزير الأوقاف: لن نسمح بعودة المنابر إلى عهدها السابق - حوار

تغريدة "خطيبي مجند وهيترحل لليبيا".. أكذوبة جديدة للجان الإخوان الإلكترونية

اليوم.. اجتماع وزاري لـ5 دول لبحث الأزمة الليبية في القاهرة

صوفية سوهاج تهنئ أقباط الصعيد بعيد الميلاد المجيد – صور

مقالات الرأي
خالد عكاشة
فى المشهد التالى للصواريخ الإيرانية
حسين عثمان
إعلان موقف
صفوت البياضي
الفرق بين الحرية والفوضى
أحمد بهاء الدين شعبان
من «غزوة ليبيا» إلى اغتيال سليمانى
المزيد

الثقافة

15 يناير.. انطلاق فعاليات مؤتمر السياحة العلاجية بالقاهرة

«عيل بيطيّر غناويه للقاهرة» ديوان جديد للزميل خلف جابر

«إثارة الشائعات ونشر الفوضى».. محاضرة بثقافة السويس

«المحبة والسلام» احتفالية بثقافة المنيا (صور)

صفحتنا ع الفيس بوك