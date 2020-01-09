الوفاق الليبية تتراجع وتعلن ترحيبها باستئناف الحوار

أعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة في ليبيا، ليل الأربعاء الخميس، ترحيبه بأي دعوة جادة لاستئناف العملية السياسية وإبعاد شبح الحرب، طبقا لما ينص عليه الاتفاق السياسي، ودعم مسار مؤتمر برلين برعاية أممية.



جاء ذلك في بيان له، نُشر عبر الصفحة الرسمية للمكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، تعليقا على البيان الصادر عن اللقاء الذى جرى، الأربعاء، بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره التركي رجب أردوغان.



كما أعلن المجلس الرئاسي، خلال البيان، ترحيبه بمساعي ما وصفها بـ"الدول الصديقة" لإيجاد حل للأزمة في ليبيا، مؤكدًا حرصه على سلامة الوحدة الوطنية واعتماد الحل السياسي لإنهاء الأزمة.



وزعم في ذات الوقت، قدرته على صد ما وصفه بـ"العدوان"، دفاعا عن أرواح وممتلكات وتطلعات الشعب الليبي في إقامة دولة مدنية، وفق قوله.



وجاء ذلك في وقت تقدمت فيه قوات الجيش الوطني في طرابلس؛ حيث سيطرت قبل قليل، على مقر رئاسة أركان حكومة الوفاق بطريق المطار، وعلى كامل المنطقة المحيطة.