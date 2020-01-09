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الكويت ترفع درجة التأهب القصوى لظروف المنطقة

الخميس 09/يناير/2020 - 12:05 ص
الداخلية الكويتية
الداخلية الكويتية
وكالات
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رفعت وزارة الداخلية الكويتية خلال الـ48 ساعة الماضية درجة التأهب والاستعداد إلى الدرجة القصوى على كل المستويات؛ للظروف الخطيرة التي تمر بها المنطقة.

وأبلغت مصادر أمنية أن تعليمات صدرت لقطاعات أمنية عدة؛ كالقوات الخاصة وأمن الدولة والأمن العام والنجدة والمرور والمباحث الجنائية، بالانتشار الأمني المكثف من الساعة 11 ونصف مساء وحتى 4 ونصف فجرًا في المواقع الحساسة والحيوية والمنشآت المهمة وبعض الطرقات والمناطق.

ونقلت صحيفة القبس الكويتية في عددها الصادر اليوم الخميس عن المصادر القول إنه جرى استدعاء بعض القيادات الأمنية الميدانية للعودة إلى مكاتبهم ومباشرة عملهم ومتابعتهم للأوضاع الأمنية رغم انتهاء دوامهم، مشيرة إلى أن جميع الإجازات تم وقفها لحين إشعار آخر.

وكشفت المصادر، عن صدور تعليمات مشددة بالتعامل الفوري والحاسم مع أي مشتبه فيه، وتوسيع دائرة الاشتباه، وكذلك عدم التهاون في نقل أي معلومات أمنية، والتشدد في إجراءات إصدار سمات دخول لرعايا بعض الدول حتى إشعار آخر.

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