أجواء حارة فى البوستر الدعائى لـ«ختم النمر».. صورة

طرحت شركة سينرجي المنتجة لمسلسل «ختم النمر»، البوستر الدعائي للعمل، المنتظر عرضه خلال الأيام القليلة المقبلة.



البوستر أظهر بطل المسلسل أحمد صلاح حسني، وهو منفردًا عليه، وحوله نهر وسط أجواء حارة جدًا، حيث إن العمل يتم تصويره في مدينة أسوان.



والمسلسل يشارك في بطولته كل من، ميرهان حسين، نسرين طافش، إسلام جمال، جميل برسوم، تامر شلتوت، إبراهيم فرح، رشدي الشامي، وفاء سالم، عفاف شعيب، كريم العمري، حسنة، وآخرين، وهو من تأليف محمد عبد المعطي، وإخراج أحمد سمير فرج، وإنتاج سينرجي، وينتمي لنوعية مسلسلات الـ 45 حلقة.



فيما هنأ الفنان أمير كرارة زميله أحمد صلاح حسني بطرح بوستر مسلسله الجديد «ختم النمر»، الذى نشره عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وعلق عليها: «مبروك يا سوني، ربنا يكرمك إن شاء الله تكسر الدنيا».