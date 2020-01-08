«ABC»: حفل جوائز أوسكار 2020 بدون مذيع

قالت كاري بورك رئيسة تلفزيون (إيه.بي.سي) انترتينمنت، الأربعاء، إن حفل توزيع جوائز أوسكار لعام 2020 المقرر تنظيمه في فبراير سيكون بدون مقدم للعام الثاني على التوالي.



أضافت بورك للصحفيين "دعوني أؤكد لكم ذلك الآن. لقد قررنا معا نحن وأكاديمية (علوم وفنون السينما الأمريكية) أنه لن يكون هناك المضيف التقليدي مجددا هذا العام".



ونُظّم حفل أوسكار لعام 2019 بدون مضيف للمرة الأولى في 30 عامًا، وشهد زيادة في عدد مشاهدي الحفل المذاع على (إيه.بي.سي) إلى 29.6 مليون أمريكي ليكسر بذلك اتجاها نزوليا للعام الرابع في عدد المشاهدين للحفل الذي يذاع على الهواء مباشرة.



قالت بورك إن النجاح الذي تحقق في العام الماضي كان الدافع وراء القرار بعدم وجود مقدم للحفل المقرر في التاسع من فبراير والذي يشهد توزيع الجوائز الأكثر أهمية في صناعة السينما.



كانت فرقة كوين لموسيقى الروك قد افتتحت الحفل بعرض حي للاحتفال بالنجاح الجماهيري لفيلم (بوهيميان رابسودي)، وستعلن الترشيحات لجوائز أوسكار 2020 يوم الاثنين.